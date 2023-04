Usuarios del Metro olvidan que no hay cambio de horario

A-AA+

Cientos de personas fueron engañadas por sus relojes o aparatos celulares pues no contaban con que el horario de verano fue cancelado desde octubre del 2022 debido a una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por el Senado de la República.

A pesar de que la noticia fue muy sonada en medios de comunicación, algunos aparatos electrónicos que ya habían sido configurados para atrasarse o adelantarse en cada cambio de horario, siguieron con el mismo mecanismo, jugándoles una broma a los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, quienes llegaron una hora antes y creyeron que nadie les quería abrir.

"Órale hdspm a ver a qué hora mandan trenes en L2, más de 15 mins esperando y ni uno", escribió un usuario molesto en la cuenta del STC de Twitter esperando una respuesta ante su disgusto por haber esperado tanto tiempo y no poder ingresar.

Otro cibernauta preguntó "¿ps a qué hora abren?" a lo que una usuaria amablemente le comentó que el cambio de horario ya no iba a aplicar en la Ciudad de México; apenas iban a ser las 7.

En fotos y videos también compartidos en redes sociales, se observaba a decenas de personas esperando a las afueras de distintas estaciones del Metro a que abran las puertas sin que se les informara que todavía faltaba una hora para su apertura y aparentemente preocupados pues llegarían tarde a sus destinos.

Una de las estaciones que más confusión de usuarios presentó fue Autobuses del Norte de la Línea 5 pues, aparentemente, viajeros venían de otros estados donde podría ser aún valido el horario de verano y al llegar aquí se encontraron con más personas que fueron engañados por sus relojes.