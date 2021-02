Usuarios reportan fallas en internet de Izzi en CDMX y Edomex

Desde las 14:30 de la tarde de este miércoles, usuarios de Izzi en la Ciudad de México comenzaron a reportar fallas en el servicio de internet. El portal DownDetector indica que hasta ahora hay alrededor de 2 mil 290 fallas presentadas principalmente en las zonas de Iztapalapa y Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, así como en Naucalpan, Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla en el Estado de México.

Asimismo, la plataforma indica que 97% de los problemas se relacionan con el servicio de banda ancha fija. Usuarios en redes sociales se quejan de no tener acceso al servicio y de que no han obtenido una respuesta del proveedor de servicio. La empresa fue contactada, pero todavía no emite una respuesta sobre el tema.