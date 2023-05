Usuarios temen usar tramo elevado de L9 del Metro

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).- "Es muy peligroso porque las vías ya están muy sumidas", explicó la señora Ana en relación con el apuntalamiento que la Secretaría de Obras llevó a cabo en el viaducto elevado de la estación Pantitlán de la Línea 9.

"Los postes metálicos que colocaron las autoridades no se ven muy fuertes y pues no tenemos de otra, la necesidad nos hace viajar en esta línea del Metro", dijo.

Luego de que por años se acumularon daños por el hundimiento diferenciado que sufre la zona, la Secretaría de Obras apuntaló con trabes de metal el metro elevado en el tramo de Río Churubusco y Manuel Lebrija.

Los usuarios que usan la Línea 9 del Metro que corre de Pantitlán hacia Tacubaya se dijeron preocupados y algunos de plano prefieren no subirse en el metro entre las estaciones Pantitlán a Puebla y se van caminando.

"Ahora ya le caminamos, es una estación por eso ya no nos subimos, las obras se ven mal, malhechas, se ve peligroso", explicó Diana, empleada de una fábrica.

Otros usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro señalaron que las trabes debieron de ser colocadas en el centro del viaducto elevado.

"Es apuntalar al centro, no en los extremos, en el extremo tienen como medio metro, no se me hace seguro, vea como se ve la trabe, toda torcida, chueca hacia abajo" comentó el señor Gabriel Mejía, usuario del metro.