Va a haber reforma, mexicanos están hartos de excesos, asegura Adán Augusto

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- Al asegurar que después de 2024 la transformación del país seguirá consolidándose, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aseguró que el Congreso de la Unión sí aprobará la reforma electoral que se impulsa desde el gobierno, porque México ya cambió.

En diálogo con diputados del Congreso de Chihuahua, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) afirmó que los mexicanos están hartos de los excesos de los consejeros electorales.

"Claro que los mexicanos están hartos de consejeros electorales que ganan 350 mil pesos mensuales, mientras un maestro se rompe la cara por 8 mil pesos mensuales. Claro que los mexicanos quieren que se acaben privilegios como la absurda dote, el bono de dote marital que recibían los consejeros. Lorenzo Córdova fue el último que la recibió", apuntó.

"Y también se lo anticipo, va a haber reforma electoral, y no estamos desapareciendo al INE", aclaró.

Pidió a los legisladores que pregunten en la calle a los mexicanos si quieren que siga habiendo legisladores plurinominales.

"No, no quieren, este ya no es el México de los privilegios. Este México que se está construyendo y consolidando es el de la justicia social, que haya justicia social para todos", expresó.

El secretario de Gobernación exhortó a los diputados de Chihuahua que avalen la reforma que permite al Ejército y la Marina seguir en tareas policiacas hasta 2028.

"Yo los exhorto a que voten con la conciencia, la conciencia es la autoridad interna, es el alma y el cuerpo, es el corazón y es la razón, que nos guíe siempre la conciencia para que entonces el veredicto de la historia en todos y cada uno de nosotros nos sea favorable, eso es lo que importa, no importan los dirigentes", subrayó.

Dijo que es un asunto de conciencia y de creer en nuestro país. "Este México, si no se lo acabaron los gobiernos de Fox, de Calderón, de Peña, va todavía a dar mucho más, porque la transformación va a terminar por consolidarse.

López Hernández reconoció que no fue cosa sencilla construir un acuerdo político con el PRI, de cara a la gente, para tener la reforma que extiende hasta 2028 la presencia militar en tareas de seguridad pública.

"Y también se lo anticipo, va a haber reforma electoral, y no estamos desapareciendo al INE, a mi me va a dar mucho gusto regresar aquí con el orgullo de escuchar la voz de los mexicanos", remarcó, tras asegurar que México ya no es el país de la línea, "el país del sí señor".