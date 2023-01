Va Inai contra "cultura del secretismo"

A-AA+

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ha coadyuvado desde su creación a que la sociedad conozca la actuación de los servidores públicos y así terminar con "la cultura del secretismo" en el país, señaló la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra Cadena.

"Hemos actuado en apego a las facultades de la Constitución, para que este instituto funja como un guardián de los derechos humanos, para que hoy la población no se mantenga desconociendo las decisiones y acciones de nuestros servidores públicos, la cultura del secretismo no puede volver a este país", comentó en el foro La protección de datos personales en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

Advirtió la importancia de proteger los datos personales y el riesgo que corre la sociedad en esta era digital porque constituyen una mercancía para las grandes empresas y también pueden ser robados de las plataformas donde los compartimos con fines ilícitos.

"Los datos personales no sólo son útiles para aquellas grandes empresas que identifican y construyen nuestros perfiles, sino también para muchas otras circunstancias, donde puede ser utilizado de una manera en que no hemos dado nuestro consentimiento para otros fines", explicó Ibarra Cadena.

Por su parte, Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado del Inai, señaló que hay una crisis mundial porque el desarrollo tecnológico es tan vertiginoso que "no hay manera de ir en consecuencia para garantizar los mecanismos de seguridad".