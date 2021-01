"Va Por México" abre puertas a morenistas sin candidatura... si se arrepienten públicamente

El Partido Acción Nacional (PAN) y "Va Por México", la alianza que se armó con los partidos opositores al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), abren las puertas a los que el partido dirigido por Mario Delgado dejó sin candidatura para Gobernador.

“Toda la gente de bien que quiera sumar en Acción Nacional o en la coalición Va por México es bienvenida, pero pasa por el reconocimiento público de que en México las cosas son un desastre, de que las cosas no se han hecho bien y que se necesita un golpe de timón, una corrección y un equilibrio”, dijo Marko Cortés, presidente del partido blanquiazul durante una conferencia virtual.

Cortés habló sobre Cristóbal Arias, quien contendía por la candidatura de Morena para ir a las elecciones de 2021 en Michoacán. Dijo que se encontraba mejor posicionado en las encuestas que Raúl Morón, quien fue elegido por el partido fundado por el hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Según el líder panista, "Va Por México" llevará a cabo un análisis de todas las posibilidades para evitar que Morena siga ganando elecciones.

“La luna de miel se ha acabado, es pura demagogia, es pura simulación. Las encuestas no las realizan, está claro que no están escuchando a la gente, están seleccionando con el dedo del Presidente quién quieren que sea el candidato. No es un partido político ni aspira a ser democrático, simplemente es una borregada detrás de su líder. Montón de expriistas, por cierto, lo peor del PRI, lo peor de todos los partidos está en Morena”, señaló Marko Cortés.