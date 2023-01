Va por México está más fuerte que nunca, asegura "Alito" Moreno

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 11 (EL UNIVERSAL).- La coalición Va por México está más fuerte que nunca; el PRI, el PAN y el PRD irán juntos en el 2023 para ganar en Coahuila y en el Estado de México, y para construir el triunfo en el 2024 y recuperar la Presidencia de la República, afirmó el presidente del partido tricolor, Alejandro "Alito" Moreno Cárdenas, ante la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional (CPN).

"Hoy México demanda certeza y las dirigencias nacionales vamos a darle certeza", remarcó. Por eso, sostuvo, ahora "menos me van a intimidar; menos me van a doblar, y menos nos vamos a echar para atrás. Vamos de frente y les vamos a ganar en el 2023 y vamos a recuperar la Presidencia de la República en el 2024".

Después de que se aprobaron los acuerdos para la alianza en ambas entidades, Alejandro Moreno dijo que los dirigentes nacionales de las tres fuerzas políticas han trabajado todos los días y lo han hecho en diálogo permanente, codo con codo, con los líderes estatales.

"El proyecto en Coahuila y Estado de México está más firme que nunca, más sólido. Se fortalece con los acuerdos aprobados en el Consejo Político y hoy en esta Comisión Política Permanente", expresó.

El líder priista aseguró que todos los partidos que integran la coalición están comprometidos a dar todo para ganar las elecciones de este año. "El PRI ha dado muestra clara que no sólo tiene capacidad para ganar elecciones, sino para integrar un buen gobierno, para servir a la gente y dar buenos resultados", indicó.

Destacó que "ha sido esta dirigencia, y no otra", la que trabajó todos los días con la militancia priista, así como con las dirigencias del PAN y del PRD, y la que recibió el embate más brutal, con persecución política, calumnia, difamación, pero, agregó, "tenemos carácter y, a pesar de todo eso construimos la coalición, y el PRI va a encabezar las candidaturas de estas dos entidades federativas".

Moreno Cárdenas pronosticó que 2023 será para el PRI un año de victorias contundentes, que constituirán "el pilar, la fortaleza y la piedra angular" para triunfar en el 2024. Por ello, convocó a la militancia priista a "un cierre de filas absoluto", así como a impulsar la unidad interna, "para ir juntos y ganar las próximas elecciones".

"Este es un PRI reformado, plural, diverso e incluyente, que marcha unido en aras de ser el partido que mejor le sirva a nuestra nación", sentenció, al reconocer que el partido no es inmune al desacuerdo interno, pero "esta dirigencia ha ofrecido siempre canales permanentes de comunicación".