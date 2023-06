Va por México no aceptará "retazos" de "corcholatas" de Morena

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 5 (EL UNIVERSAL).- Los dirigentes del PAN, PRI y PRD subrayaron que no aceptarán "retazos" de las "corcholatas" de Morena para que sean abanderados de la oposición en la elección de la presidencia en 2024.

En conferencia de prensa, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, subrayó que "ningún retazo de Morena tiene cabida en la coalición Va por México. No le abre su puerta al oportunismo".

Por su parte, el dirigente del PAN, Marko Cortés, advirtió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no se le ocurra fingir un pleito con alguna "corcholata", para que quieran imponerlo como candidato de oposición.

"Lo decimos con claridad: ninguna de las 'corcholatas' será candidato de la coalición Va por México, tenemos con qué y tenemos con quién y sabemos para qué y con esa convicción es que vamos a construir", afirmó.

En tanto, el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, señaló que dentro de un año tendrán que definir el rumbo del país por lo que no pueden dar cabida a ninguna "corcholata" en la alianza opositora.

"¡Ninguna corcholata que salga desechada de allá, va a caber aquí! No andamos a la caza de candidaturas de ese tipo", expresó.