"Va por México" pide al TEPJF anular triunfo en Michoacán

Los integrantes de la coalición Va por México emitieron un pronunciamiento para exigirle a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anular la elección del gobernador de Michoacán, Ramírez Bedolla, y convocar a elecciones extraordinarias.

Además, advirtieron que de lo contrario se sentará un "ominoso precedente" para que sean los grupos criminales quienes definan a los gobernantes en México.

"El triunfo que se adjudicó Morena es ilegal, y si se deja pasar constituirá un precedente sumamente peligroso para que sean los grupos criminales los que definan quienes serán los gobernantes y representantes populares. nosotros pedimos que se ponga un hasta aquí a esta peligrosa situación y evitar que se siente un ominoso precedente", solicitaron a través de un comunicado.

A pocos días de que el Tribunal aborde el caso, los tres partidos de la Coalición Va por México-Equipo por Michoacán -PRD, PRI y PAN- recordaron que solicitaron la nulidad de la elección por múltiples violaciones a la ley cometidas y alentadas por dirigentes y militantes de Morena, "que evitaron que el proceso sucediera en libertad y de manera democrática".

"Nuestra denuncia es clara: la intromisión de grupos delictivos favoreció al candidato de Morena durante el cómputo del voto en las urnas", reiteraron.

Como parte de la denuncia, integraron pruebas de que hubo amenazas a representantes de casillas y a la población para que no fueran a votar o para que lo hiciera en favor del candidato de Morena, "llegando al extremo de secuestrar a los funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas o de robar la documentación electoral para regresar más tarde con las urnas rellenas de votos a favor del candidato de Morena".

"Así, a pesar de que la Coalición PRI, PAN, PRD ganó en 8 distritos electorales federales (de los 12 que tiene Michoacán) y en 16 distritos locales (de los 24 del Estado), en los municipios y distritos de la Tierra Caliente le dieron la vuelta a la votación obtenida por nuestro candidato al Gobierno, Carlos Herrera Tello", indicaron.

Los tres partidos agregaron que el TEPJF tienen en sus manos la responsabilidad histórica de no permitir que el crimen organizado decida quién gana o no una elección y, por lo tanto, decida quién nos gobierna.

"Por el bien del país esperamos que así sea", concluyeron.