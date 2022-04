"Va por México" presenta contrapropuesta de reforma eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO, abril 4 (EL UNIVERSAL).- La Coalición legislativa Va por México, integrada por PAN, PRI y PRD, anunció que presentará formalmente una contrapropuesta de reforma eléctrica, una vez que se rechace en la Cámara de Diputados la iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena.

Marko Cortés, líder nacional del PAN, en conferencia de prensa conjunta con sus aliados, Jesús Zambrano, del PRD y Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, adelantó que la propuesta opositora está compuesta por 12 puntos básicos, entre los que destaca crear una tarifa de energía eléctrica gratuita para poblaciones rurales, hospitales públicos y guarderías.

Destacó que la iniciativa da garantías a la inversión extranjera y nacional, "para que, en lugar de tener litigios durante años, se establezcan más plantas generadoras, se creen más empleos y existan más trabajos".

Señaló que además, contempla impulsar una competencia efectiva entre proveedores de energía para asegurar que se contrate la mejor opción al menor precio posible.

La propuesta de la alianza opositora busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que sus trabajadores tengan incentivos de productividad y no se vayan a otras empresas.

"Queremos que con la mística y el orgullo de siempre tenga salarios competitivos, que no se los pirateen y que nos aseguren una empresa de Estado de calidad", puntualizó el priista Moreno Cárdenas.

El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, afirmó que con la decisión de rechazar la iniciativa presidencial y presentar una contrapropuesta, la Coalición Va por México demuestra que no está fracturada ni debilitada y que sí existe oposición en México.