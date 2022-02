Va trámite de impugnación contra orden de entregar carpetas de Lozoya

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la impugnación que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó contra la orden de entregar al Instituto Nacional Electoral (INE) las carpetas de investigación contra Emilio Lozoya por los sobornos de Odebrecht.

El pasado 17 de febrero, la Corte notificó la admisión a trámite de la controversia constitucional presentada por la FGR contra la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Las investigaciones fueron iniciadas desde hace casi cinco años por posible financiamiento ilícito a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto con dinero proveniente de sobornos por parte de Odebrecht y supuestamente entregados a través de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos.

Sin embargo, la FGR ha alegado secrecía de las investigaciones para no compartir esta información con el INE.

En su acuerdo, la Secretaria General de Acuerdos de la Corte ordenó turnar el expediente a la ministra Loretta Ortiz Ahlf, esposa del actual Fiscal Especializado en Delitos Electorales de la FGR, Agustín Ortiz Pinchetti.

Hace unos días, Ortiz Ahlf se declaró incompetente para estudiar una controversia presentada también por la FGR contra la orden de entregar al INE la investigación iniciada contra Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador; David León Romero y Morena.

Esta semana, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentará un proyecto para resolver si Ortiz Ahlf está o no impedida para conocer dicho caso en el que su marido encabeza las investigaciones que requirió el INE.