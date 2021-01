Vacuna contra Covid-19 no hace daño: López-Gatell

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell afirmó que ninguna de las vacunas contra el Covid-19 tienen la capacidad de infectar de dicho virus a quienes les sean aplicadas.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario explicó que aunque las vacunas que se fabrican contra el coronavirus están realizadas con el mismo virus, no pueden infectar a las personas porque únicamente se trata de proteínas del Sars COV2.

"Las vacunas no tienen capacidad de provocar Covid. Es imposible que las vacunas puedan provocar Covid porque no están hechas de virus completos", enfatizó.

Con relación a las reacciones secundarias que pueden provocar las vacunas, el subsecretario aseguró que para el caso de que una persona presente alguna de estas reacciones, el Estado mexicano tiene la obligación de atenderlo.

"Las vacunas, igual que todos los productos de uso humano pasan por todos los procesos de verificación sanitaria", explicó.

"Generalmente antes de autorizar un producto hay evidencia de que las reacciones no sean graves y que sean escasas".