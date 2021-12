Vacuna contra Covid, el avance científico más importante: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el avance científico más importante de los tiempos recientes fue la vacuna contra Covid-19, porque se trata de "una revolución".

"De los últimos tiempos, más que los carros eléctricos, más que los viajes al espacio para particulares, fue la vacuna, eso salvó millones de vidas, eso fue una cosa extraordinaria, que en un año se contará con una vacuna", expresó el Presidente en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador recordó que se tardó tres siglos en aplicar una vacuna contra la viruela.

Destacó también que, en contraparte en pleno auge de la tecnología, no hay estufas y refrigeradores ni chips para autos.

López Obrador informó que de acuerdo a la información que tiene, no son muchos los casos de la nueva variante de ómicron en México, además que no han aumentado los contagios ni las muertes por coronavirus, pero no quiere decir "que pueda darse una situación especial".

Indicó que la ocupación en camas generales es muy baja.

Ya ni me quería acordar, pero hace un año no fui a Palenque porque la situación del coronavirus "estaba tremenda"; solo aquí en la Ciudad de México llegamos a tener 95% de ocupación hospitalaria, expresó.

Contó que ayer que llegó a Palacio Nacional, estaba lleno el Centro porque está la feria en el Zócalo, "muy distinto al año pasado".

Cualquier "cosa extraña" sobre el Covid, lo informaremos porque nunca hemos ocultado nada, declaró.