"Vacuna es por nuestra salud"

Reynoso, Tamps.- Las compras en Estados Unidos dejaron de ser un atractivo para los residentes fronterizos; en este momento, la prioridad es aprovechar la reapertura de los cruces internacionales para vacunar a sus hijos mayores de cinco años.

El gobierno estadounidense autorizó hace unos días la aplicación de la vacuna contra el coronavirus a menores de cinco años de edad en adelante.

Previamente, ya se había aprobado la inmunización de menores de 12 a 17 años.

Una de las menores vacunadas fue Renata, de ocho años, quien abordó contenta el auto de sus padres al saber que la llevarían de compras a McAllen.

Sin embargo, apenas cruzaron el Puente Internacional Reynosa-Hidalgo, fueron directamente al módulo del Industrial Health Works, donde se aplica la vacuna Pfizer de manera gratuita.

Estuvo en todo momento acompañada de su madre, quien le ayudó a tranquilizarse y a descubrirse el brazo izquierdo.

También llegaron dos autobuses con niños mexicanos, alumnos de diversos distritos escolares de Texas.

"Michell, Mía, Elizabeth, Steven", los niños gritaban sus nombres y uno a uno fueron subiendo al remolque para que los vacunaran. Posteriormente, regresaron a los camiones y se enfilaron de vuelta rumbo al Puente Internacional para regresar a Reynosa, donde los esperaban sus padres para llevarlos a casa.

Las y los adolescentes también aprovecharon, como fue el caso de Tania, de 15 años: "Estoy tranquila, sé que es por nuestra salud, además de que en Reynosa y en todo México aún no podemos vacunarnos, por eso mi mamá me trajo a Hidalgo, para que me vacunaran", dijo.

Los hijos de las y los trabajadores de las maquiladoras de Reynosa serán llevados a vacunarse a partir del 15 de noviembre, como parte de un acuerdo entre la Industria de la Exportación (INDEX) Reynosa y el condado Hidalgo, del sur del Valle de Texas, que permitirá que los menores crucen la frontera para que se les aplique la dosis por parte de personal del Departamento de Servicios de Salud del condado.

Se estima que unos 40 mil menores mexicanos, de entre cinco y 17 años de edad, se beneficien con este convenio.