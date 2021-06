Vacunación a adolescentes de 12 a 16 años depende de OMS: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no se descarta vacunar contra el Covid-19 a los adolescentes de 12 a 16 años, pero señaló que eso dependerá de lo que decida la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Una vez que en octubre se vacunen a personas de más de 18 años, ¿abarcarían a menores de 12 a 16 años como en otros países?", se le preguntó en su conferencia de prensa matutina.

"Estamos ahora analizando y también se está haciendo en el mundo, porque lo que se recomienda es de 18 (años) en adelante, pero no descartamos esa posibilidad. Va a depender de lo que decidan los organismos encargados de la salud en el mundo, la Organización Mundial de la Salud, básicamente", dijo.

--Pasando las elecciones se intensificará la vacunación

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal anunció que pasando las elecciones del próximo domingo se intensificará el Plan Nacional de Vacunación antiCovid.

Justificó que en varios estados, como en Quintana Roo, haya días en que no se reporte la aplicación de vacunas porque se están trasladando las dosis que llegan desde la Ciudad de México, además de que se debe considerar su preparación.

"Quintana Roo está siendo atendido de manera especial porque tuvimos un incremento en el número de contagios, incluso fue a Quintana Roo el doctor Hugo López-Gatell (subsecretario de Salud) con un equipo y se están tomando medidas. El gobernador está actuando yo diría que bien y se acordó incrementar la vacunación tanto en Quintana Roo como en Baja California Sur", dijo.

"Pasando las elecciones vamos a intensificar la vacunación en Quintana Roo, Baja California Sur y en todas las ciudades fronterizas", agregó.