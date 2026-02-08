logo pulso
Vacunación vs. el sarampión, casa por casa

A contrarreloj buscan frenar los contagios en Jalisco, epicentro de casos en el país

Por EFE

Febrero 08, 2026 03:00 a.m.
A
Vacunación vs. el sarampión, casa por casa

Guadalajara, Jal.- Casa por casa, con módulos de vacunación en plazas públicas y centros comerciales, el estado de Jalisco es el epicentro del brote de sarampión en México, el país con mayor número de contagios en toda América en lo que va de 2026.

Aunque durante 2025 la Secretaría de Salud de México registró el mayor número de personas con la enfermedad en Chihuahua, con 4,493 casos y 22 defunciones, en los últimos tres meses la alerta por el aumento de contagios se trasladó a Jalisco, al casi triplicar en poco más de un mes los 663 casos confirmados en todo el año pasado.

César Augusto Domínguez, director de evidencia e inteligencia en la Secretaría de Salud Jalisco, dijo a EFE que 16 personas están hospitalizadas, una de ellas en condición grave, aunque sólo han registrado dos decesos por la enfermedad, ocurridos entre octubre y noviembre de 2025.

Jalisco intensificó la estrategia de vacunación que enfrenta, además, el reto de llegar a 95% de personas vacunadas antes de la inminente llegada de visitantes por el Mundial de fútbol 2026, de la que Guadalajara será una de las sedes.

La meta es alcanzar un millón de dosis antes de finalizar febrero, que se sumarían al millón de vacunas que se aplicaron en meses pasados, dio a conocer a medios de comunicación el Secretario de Salud de la entidad, Raúl Pérez Gómez.

Domínguez aseguró que esperan que la estrategia de vacunación ayude a contener la enfermedad lo más pronto posible, aunque ello dependerá de cómo reaccione la población.

"Las más difíciles de controlar son precisamente las variables sociales. En la medida en que la población acceda a la vacunación, esto se va a acabar mucho más rápido. Ahorita tenemos la capacidad técnica, los insumos necesarios para que la población pueda acceder (a la vacuna)", sentenció.

Brigadas de salud han salido a las colonias más afectadas de la zona metropolitana para aplicar el biológico casa por casa o en puntos estratégicos de la ciudad.

Además de duplicar el número de brigadas de vacunación en Guadalajara, capital del estado, la Secretaría de Salud de la entidad y la Universidad de Guadalajara se han desplegado en otros municipios con el objetivo de aplicar un total de 50,000 vacunas diarias en la entidad. 

