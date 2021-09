Vacunan contra Covid a Zulma y otros nueve niños con comorbilidades en Veracruz

Zulma y otros nueve niños fueron vacunados contra Covid-19 en la Jurisdicción Sanitaria número 5 en el municipio de Banderilla, zona conurbada a la ciudad de Xalapa, al contar con amparos que les garantizan su derecho a la inoculación.

Los menores lograron amparos por vivir con comorbilidades que pueden agravar su condición en caso de contraer Covid-19.

Tras haberles realizado varios exámenes físicos para determinar si eran o no candidatos a recibir el biológico, este martes acudieron junto con sus padres para ser inmunizados.

Uno de los casos más conocidos es el de Zulma, una niña de 12 años de edad con diabetes tipo I que envió un video al subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, para denunciar que no la querían vacunar a pesar de tener una condición que lo amerita.

A la jurisdicción les permitieron el paso solo a un menor de edad acompañado por su padre o tutor, únicamente uno por vez.

Cabe destacar que a los menores de edad que acudieron les fue aplicada la vacuna Pfizer que requiere de dos dosis, por lo que posteriormente tendrán que acudir en una segunda ocasión para completar el esquema.

En algunos casos los menores de edad y sus familiares tuvieron que viajar desde otros puntos del estado como Poza Rica, puerto de Veracruz, Córdoba y Xalapa.

Hace dos semanas, a través de un video difundido en redes sociales, González García le reclamó al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud no haber recibido su vacuna contra el Covid-19, a pesar de tener una resolución judicial.

Zulma, una niña de #Xalapa que padece diabetes, le mandó este mensaje al Dr. @HLGatell, luego de que la secretaría de @SSALUDVeracruz se negó a vacunarla contra #COVID19 a pesar de haber conseguido un amparo. pic.twitter.com/UOtvsMr0Jn — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) September 3, 2021