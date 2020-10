Vacunan contra la influenza a López-Gatell en la conferencia vespertina

Con la aplicación de la vacuna contra influenza a Hugo López–Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, Víctor Hugo Borja Aburto, director de Prestaciones Médicas del IMSS y Miriam Esther Veras Godoy, directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (Censia), entre otros, arrancó la campaña de vacunación de esta temporada invernal.

Con el apoyo de la jefa Fabiana y otros trabajadores de la Salud, los funcionarios del sector salud recibieron la dosis de inmunización en Palacio Nacional.

Este año, el gobierno federal adquirió 36 millones 400 mil vacunas, un incremento de casi 4 millones con el objetivo de cubrir a toda la población de riesgo, como adultos mayores, niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y pacientes con diabetes.

El subsecretario advirtió que con la llegada de la influenza, los casos por Covid-19 podrían repuntar, por lo que llamó a la sociedad a aplicarse la vacuna; agregó que en la conferencia nocturna se agregará información sobre los casos de influenza.

"Vamos a incorporar un informe técnico al informe covid de todos los días y vamos a ver cómo va incrementando, donde habitualmente hay un punto máximo y comienza a descender.

"Es posible que también tengamos repunte de casos covid, está ocurriendo en todo el hemisferio norte, dado que covid aunque lo causa virus diferente de influenza, se comporta muy parecido a la influenza, es posible que se presente repunte", dijo.

A su vez, Miriam Esther Veras Godoy, directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (Censia) enfatizó que la vacunación contra esta enfermedad respiratoria no es de carácter anual, sino por temporada invernal.

"Hay personas que se vacunaron en enero, febrero y marzo de 2020, y para esta temporada ya no estarán protegidos contra influenza, es necesario que se vacunen de nuevo porque la inmunización debe ocurrir por temporada invernal, no cada año".

Este jueves por la noche, en la conferencia, se informó que México llegó a 78 mil 78 muertes y 748,315 contagios.