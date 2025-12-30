Vagón de Ferromex también descarrila

Ciudad de México.- Un vagón de carga de Ferromex, desacoplado a una máquina locomotora y sin control, se desplazó sobre la vía férrea durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes, hasta impactarse contra el muro fronterizo de la garita del municipio de Nogales, Sonora.

El movimiento del vagón fue reportado por testigos que presenciaron la escena mientras recorría la zona urbana de Nogales, rodeada de viviendas, vialidades y establecimientos comerciales. Los reportes señalaron el fuerte riesgo que representaba para peatones y vehículos que circulaban cerca del trazo ferroviario.

Ante esta situación, patrullas de la Policía Municipal siguieron el recorrido del vagón de manera preventiva, manteniendo vigilancia constante e informando a la población conforme avanzaba hacia el norte de la ciudad.

El recorrido del furgón concluyó en la zona de la antigua aduana, un punto estratégico junto al muro fronterizo y el cruce internacional hacia Estados Unidos.

En ese lugar, el transporte de Ferromex se descarriló e impactó contra un muro de tierra cercano a la aduana, lo que evitó que ingresara a territorio estadounidense y generara un problema de mayores dimensiones con el país vecino.