Validan triunfo de Delfina Gómez como gobernadora de Edomex

TOLUCA, Méx., julio 6 (EL UNIVERSAL).- El Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) validó el triunfo de Delfina Gómez Álvarez en la elección de gobernador del pasado 4 de julio, tras resolver los tres juicios de inconformidad promovidos por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) nacional.

El órgano electoral anuló nueve de 247 casillas impugnadas y se dejaron sin efecto 2 mil 548 votos, pero ello no género diferencia en el resultado de la elección, es decir, sigue estando por encima en número de votos a favor la morenista, sobre la candidata de la alianza Alejandra del Moral.

En sesión, los integrantes del TEEM señalaron que, en el caso de la primera casilla impugnada, correspondiente al distrito 3 con cabecera en Chimalhuacán, se argumentó que hubo error y dolo, pero los magistrados rechazaron que hubiera elementos probatorios de dicha violación.

No obstante, decidieron anular dos casillas, pues hubo personas que no estaban autorizados ni inscritos para participar en la elección, lo anterior tuvo como consecuencia una modificación en el acta de cómputo y también en el cómputo estatal, de ahí que se deba informar al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

Asimismo, se hizo referencia a la impugnación del PRI en contra de la elección en el Consejo Distrital II con sede en Toluca, por nulidad de votación recibida en algunas casillas y aunque se consideraron inoperantes los agravios en contra de 66 casillas, únicamente en dos de ellas no pertenecían los votantes a la sección correspondiente.

En la tercera impugnación por el distrito con sede en Chalco, se anularon cinco casillas y también se determinó modificar el acta de cómputo distrital, y por ende la emitida por el IEEM.