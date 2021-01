Valle de México, a menos de mil camas para llegar al límite

Con 8 mil 586 hospitalizados entre camas generales y de terapia intensiva, hasta el 30 de diciembre, la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se encuentra a 926 ingresos por Covid-19 para alcanzar la ocupación máxima de 9 mil 512 pacientes que se tiene proyectada para los primeros días de enero.

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, se tienen nuevas proyecciones del Modelo Epidemiológico de la Zona Metropolitana que indican que, de continuar con la reducción en la movilidad, que ha sido de alrededor de 46%, se puede alcanzar una ocupación máxima de 9 mil 512 camas ocupadas, mientras que el escenario medio es de 8 mil 907 hospitalizados. cuya cifra se rebasó el 30 de diciembre pasado.

Asimismo, las autoridades capitalinas habían establecido que el 31 de diciembre se contarían con 10 mil 457 camas totales.

De acuerdo con el informe Covid de la capital, hasta el 30 de diciembre en la Zona Metropolitana había 6 mil 510 pacientes en camas generales y 2 mil 76 en camas con ventilador; en cuanto a las unidades médicas de la Ciudad de México, se cuenta con una hospitalización de 5 mil 867 personas y una ocupación de 84%, y a pesar de que se anunció una ampliación de la capacidad hospitalaria para el 31 de diciembre, donde se contarían con 7 mil 377 camas en total, en la página del semáforo epidemiológico de la capital, misma que se actualiza diario, aún se reportan solamente 6 mil 959.

En tanto, el Estado de México finalizó el año con una ocupación hospitalaria Covid de 87% y de 82% de camas con ventilador, de acuerdo con el reporte oficial emitido anoche por la Secretaría de Salud mexiquense, así como con hospitales del Valle de México y Valle de Toluca saturados a 100%.

De 3 mil 374 camas para hospitalización de pacientes Covid-19 no graves están ocupadas 2 mil 940, es decir, 87%. Mientras que de mil 333 camas con ventilador, mil 96 tienen enfermos graves, es decir, hay únicamente 18% de disponibilidad, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud estatal.

No obstante, la mayoría de los hospitales Covid-19 del Valle de México y Valle de Toluca registraron una saturación de 100%, especialmente del IMSS e ISSEMyM, donde el último día del año no hubo espacios para pacientes con coronavirus, de acuerdo con un sondeo realizado por EL UNIVERSAL.