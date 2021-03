Vamos a respetar veda electoral: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que respetará la veda electoral, por lo que no realizará giras de fin de semana, pues manifestó que en esta elección los ciudadanos deben decidir libremente a quien los representará.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que, a pesar de que no realizará giras de fin de semana, posiblemente visitará algunas regiones para reunirse con gobernadores y será de "de entrada por salida".

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente López Obrador adelantó que a las visitas que pueda hacer a obras del gobierno federal "llegará sin avisar".

"Ya no voy a estar los fines de semana recorriendo el país, vamos a seguir informando con las mañaneras, voy a seguir trabajando sábado y domingo, pero nada más en reuniones cerradas porque no haré giras. Vamos a respetar la veda electoral para que los ciudadanos libremente decidan quién debe de gobernarlos, quien debe de representarlos", enfatizó.

"Vamos a estar posiblemente en algunas regiones, no habrá medios, no habrá boletines de prensa, no habrá mensajes referidos a esas reuniones, nada más es ir a la obra, aprovecho para ofrecerles disculpas por anticipado a los gobernadores, porque si voy a un estado iré de entrada por salida y a la obra, no hay programa, voy a llegar sin avisar a las obras y esto los fines de semana, sábado y domingo para ir avanzando, avanzando", aseveró.