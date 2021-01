Van 10 sacerdotes católicos muertos por Covid-19 en SLP

Juan Jesús Priego, vocero del arzobispado potosino, informó que a 10 meses del inicio de la pandemia en el estado, han muerto 10 sacerdotes católicos por Covid-19.

El religioso acotó que 35 padres se contagiaron a causa del virus SARS-CoV-2 y puntualizó que la transmisión fue a causa de la atención de servicios como la unción de enfermos, pues las familias han omitido notificar si la causa de la gravedad de la persona es por el coronavirus.

Explicó que durante esta semana han permanecido dentro de la casa San Pablo, ubicada en la capital potosina, cinco clérigos que se recuperan del padecimiento, mientras que uno más está hospitalizado y conectado a un ventilador artificial.

En cuanto al arribo de vacunas, Priego Rivera destacó que el arzobispado potosino acatará el plan de vacunación nacional; es decir, no habrá un protocolo para la inoculación temprana de los sacerdotes, sino que se hará conforme a lo establecido a nivel federal.

Finalmente, hizo un llamado a la población potosina a cuidarse de la transmisión de la enfermedad, pues las vacunas "no son mágicas" y el virus permanecerá entre nosotros hasta que se cumpla el 100% de inmunidad por los biológicos.

"La mejor vacuna es cumplir las medidas de prevención, sanitizarnos completamente, evitar tumultos y no salir si no tenemos a qué", concluyó.