Van 18 altos funcionarios separados por vínculos con García Luna: Alfonso Durazo

Alfonso Durazo Montaño, titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalló que son 18 altos funcionarios los que han sido separados de la institución por su vinculación con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, y hoy detenido en Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.

"Son altos cargos, de director general, de director de área y subdirector, suman 18: son tres directores generales, y los demás son directores de área y dos subdirectores, hay dos directores generales de la Guardia Nacional.

"Simple y sencillamente desligarlos de la responsabilidad que hoy tienen. Son posiciones de confianza y consecuentemente pueden ser retirados de la responsabilidad, precisamente por la pérdida de confianza, son de la Secretaría, de Penales y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)", dijo.

Durazo Montaño indicó que los 18 funcionarios han sido separados en distintos tiempos a partir de la orden del Presidente en el gabinete de seguridad.

"Lo que pasa es que también hay que ser cuidadoso en el procedimiento de tal manera que no se lastime a nadie por el hecho de haber coincidido, sino aquellos que en virtud de la relevancia de su jerarquía tenían, estaban en el ámbito de la dependencia directa de García Luna, directa o inmediata".

En reunión con medios tras la conferencia de prensa que encabezó el presidente López Obrador, y ante la pregunta si detendrá a Nemesio Oseguera, "El Mencho", líder del cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras la captura de José Antonio Yépez Ortiz, "El Marro", líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, el secretario indicó que en el gobierno trabaja sin parcialidades para combatir a las organizaciones criminales.

Indicó que con base en actividades de inteligencia, del trabajo diario de campo, pero también de perseverancia se pudo detener el fin de semana a "El Marro".

"Ya lo señalaba el general Sandoval (secretario de la Defensa Nacional) hay un gran esfuerzo atrás de ellos, son procesos muy largos, no siempre son exitosos a la primera pero hay que perseverar, consecuentemente estamos trabajando de manera permanente en la detención de aquellos generadores de violencia".

-"¿Cómo 'El Mencho'?", se le preguntó.

"Todos, todos, absolutamente todos; aquí no hay distinciones, yo creo que por primera vez hay un gobierno que trabaja sin parcialidades para combatir a las organizaciones criminales", dijo.