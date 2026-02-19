Van 20 años sin verdad ni justicia

San Juan de Sabinas, Coah.- "Aquí salió papá", señala Martha Iglesias en una mañana congelante de enero, mientras apunta a la zona de las rampas en la mina Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas. Fue el 4 de diciembre de 2024, que los restos de su padre, Guillermo Iglesias, fueron desenterrados de la mina.

Pasaron casi dos meses para que las autoridades le notificaran que aquellos restos eran, en efecto, los de su papá.

No muy lejos de la mina donde Martha recuerda la tragedia y la recuperación de los restos —a unos 15 minutos de distancia—vive María de Lourdes Aguilar Flores, viuda del minero Fermín Tavarez Garza. Ella mantiene la esperanza de que entre los restos de los dos últimos mineros que fueron recuperados en enero de este año, estén los de su esposo.

Para ella, la recuperación e identificación de los restos de 23 mineros es un sentimiento de alegría y tristeza. "Quiero que sea mi señor. Haz de cuenta que no fue ayer, 20 años ya son pesados", dice.

Este 19 de febrero se cumplen 20 años de la tragedia que enlutó a la región carbonífera de Coahuila: 65 mineros de Industrial Minera México, de Grupo México, perdieron la vida, 63 quedaron sepultados. Desde entonces, gobiernos pasaron y negaron el rescate argumentando que "era imposible", "que ponía en riesgo la seguridad", que "la mina estaba inundada", que "el agua estaba contaminada". Sin embargo, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador —2018-2024— iniciaron los trabajos para ingresar a la mina.

A la fecha, después de cuatro años de iniciados los trabajos por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se han recuperado los restos de 25 mineros, 23 ya fueron identificados.

Para 23 familias, como la de Martha Iglesias, la espera después de 20 años terminó. "Es como un regalo de Dios que te abraza, que te da paz", comenta. Para otras, como Lourdes Aguilar, es un sentimiento de desesperación. "Me da mucho sentimiento. Ya me canso, ya me fastidio", reclama.

Sin embargo, las familias cargan un discurso en común. A 20 años de la tragedia, desenterrar cuerpos no basta. A 20 años de Pasta de Conchos, buscan la verdad, buscan la justicia.

Desde la muerte de los 65 trabajadores en Pasta de Conchos, más de 120 mineros han muerto en la región, según datos pedidos por transparencia y la Organización Familia Pasta de Conchos.