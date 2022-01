Van 271 vuelos cancelados en el AICM

Aeroméxico y VivaAerobus cancelaron al menos 271 vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) desde el jueves pasado.

A solicitud de EL UNIVERSAL, la Profeco dijo que sólo Aeroméxico canceló 260 vuelos, 44 de los cuales estaban programados para este domingo y lunes.

Aseguró que no ha recibido notificaciones de suspensiones por parte de Volaris y VivaAerobus. Sin embargo, hay registro de 11 vuelos no realizados por parte de esta última.

Las aerolíneas reportan falta no sólo de pilotos y sobrecargos, sino de personal en tierra, porque algunos están enfermos de Covid y quienes estuvieron en contacto con algún contagiado tuvieron que aislarse.