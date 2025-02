Van contra jueces que frenaron reforma

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) va contra los jueces que otorgaron suspensiones y amparos contra la reforma judicial.

Tras ser denunciados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por presunta invasión de competencias, la FGR tiene en la mira al juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, Sergio Santamaría Chamú, y a la jueza Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, María Gabriela Ruiz Márquez, a quienes ya les abrió carpetas de investigación por el delito contra la administración de la justicia, que prevé 37 conductas penales.

Santamaría Chamú, quien ordenó suspender la elección judicial, reveló que este viernes fue notificado por la Fiscalía General de la República de una investigación en su contra, en la que se está requiriendo información del juicio de amparo, concretamente copias certificadas tanto del cuaderno principal del amparo como del incidental.

En tanto, la jueza María Gabriela Ruiz Márquez, resaltó que “este tipo de situaciones sí me incomodan, sí me altera porque me genera la impotencia de saber que estamos en un Estado de derecho totalmente desconocido”.