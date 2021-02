Van gobernadores panistas por 20 millones de vacunas

Los integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), informaron que hasta este momento no han podido adquirir ninguna vacuna adicional al gobierno Federal, pero hay oportunidad y disposición de la farmacéutica de Pzifer de venderles 20 millones de vacunas, las cuales se les podrían entregar en abril-junio y entre julio y diciembre, el total.

En conferencia de prensa después de una reunión que tuvieron en Tampico, Tamaulipas, los gobernadores panistas dijeron que, hasta ahora, los gobernadores de Aguascalientes, Tamaulipas, Quintana Roo, Durango, Yucatán, Querétaro y Sonora tienen la intención de adquirir vacunas.

El gobernador de Querétaro, el panista Francisco Domínguez, informó que el mecanismo para adquirirlas sería a través del contrato macro que tiene el gobierno Federal con dicha farmacéutica, y sí tienen la intención y solamente les hace falta la firma de la Secretaría de Salud para adquirirlas.

En abril recibirían un millón y medio de vacunas; siete millones en junio y entre julio y diciembre el resto, pero solamente necesitan la firma de la Secretaría de Salud Federal para esta compra consolidada.

"En concreto es Pfizer donde hay una disposición en si nos añadimos al contrato macro del gobierno Federal, entre los gobernadores que quieran y tengan la posibilidad de juntar un stock de compra de 20 millones de vacunas en la cual sí hay toda la disposición de todos nosotros de ir a la compra y Pzifer menciona que podría entregarnos millón y medio de vacunas en abril, siete millones de vacunas en junio y de julio a diciembre el resto, pero sin embargo necesitamos la firma de la Secretaría de Salud Federal", dijo Francisco Domínguez.

El gobernador queretano recordó que hubo una discusión el jueves dentro de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y el gabinete Federal, y explicó que salió muy temprano la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y se quedaron con el secretario de Salud, Jorge Alcocer; y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, debatiendo el tema, pero no llegamos a una conclusión.

"Vamos a seguir insistiendo porque lo que queremos es coadyuvar a inmunizar más rápido a todas nuestras entidades porque esto no es política, ni vamos a hacer nadie uso electoral por la vacuna, queremos coadyuvar al gobierno Federal a que en el estado de Aguascalientes, Tamaulipas, Quintana Roo, Durango, Yucatán, Querétaro y los demás compañeros que se están sumando como la gobernadora de Sonora, ayudar a que se inmunicen muy rápido nuestras poblaciones", dijo el mandatario de Querétaro.