Van por más amparos contra construcción de Tramo 5 de Tren Maya

Activistas del colectivo Selvame del Tren anunciaron que interpondrán un nuevo amparo contra las obras del Tren Maya, para evitar que se coloquen pilotes en el Tramo 5 con la finalidad de no afectar los cenotes y cuevas, como lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista, Gemma Santana señaló que "la manifestación de impacto ambiental que llegó a salir después de que destruyeron la selva no permite el tema de los pilotes. Estamos por sacar otro amparo, porque como lo quieren implementar no es viable y se tendrían que restringir nuevamente los trabajos para hacer los estudios".

La activista aseguró que las comunidades por donde pasa el trazo del Tren Maya no apoyan el proyecto, y quienes lo hacen son ejidatarios a quienes el gobierno federal les han comprado sus tierras.

Dijo que este miércoles representantes de tres comunidades indígenas de Calakmul, Campeche, que tenían miedo de hablar, darán una conferencia de prensa para hablar de las violaciones a los derechos humanos que están padeciendo.

Gemma Santana informó que esta semana varios integrantes del colectivo Sélvame del Tren estarán dialogando con senadores de diversas fuerzas políticas que les han ofrecido su respaldo. "Este gobierno está violando toda la Ley del Equilibrio Ecológico. Sabemos que no es un gobierno que respete las leyes, lo que es muy peligroso, porque además todo el tiempo nos está descalificando, nos está poniendo en riesgo, pero no podemos dejar de alzar la voz y de justamente honrar la verdad", expresó.