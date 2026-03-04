logo pulso
Van por tope a pensiones de exfuncionarios

Por El Universal

Marzo 04, 2026 03:00 a.m.
A
Van por tope a pensiones de exfuncionarios

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República su iniciativa de reforma al artículo 127 constitucional para limitar las altas pensiones que reciben exfuncionarios públicos, en algunos casos muy superiores al salario de la Titular del Ejecutivo, y que representan un abuso que afecta el erario.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que de aprobarse esta propuesta se generarán ahorros por 5 mil millones de pesos al año.

"El objetivo de este proyecto es que los exfuncionarios de organismos como el Banco de México, Pemex o la CFE no ganen más que 50% de lo que gana la Presidenta de la República en sus pensiones. Es decir, que no ganen más de 70 mil pesos mensuales.

"¿En qué beneficia esto? En primer lugar, en que haya justicia, pero además va a haber un ahorro importantísimo, ni más ni menos que 5 mil millones de pesos anuales, que pueden servir para programas sociales".

Detalló que la ruta de esta iniciativa será que se turne para su discusión a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, las cuales tendrán que elaborar el dictamen para su debida votación.

