Vania Pérez Morales y la lucha contra la corrupción

El Sistema Nacional Anticorrupción debe fortalecerse con recursos suficientes e independencia "para actuar sin presiones políticas, sin captura y sin beneficio para los cuates y para las cuotas", y evitar que se repitan casos como el de desvío de recursos en Segalmex o la llamada "Estafa maestra", señaló Vania Pérez Morales, presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción.

En el Senado de la República, durante el cambio de presidencia del CPC, dijo que "la corrupción política y el uso discrecional de recursos públicos, las licitaciones amañadas y desvío de recursos deben erradicarse con total transparencia".

"No podemos permitir que la corrupción continúe secuestrando el futuro de México, no podemos permitir que secuestre el futuro del campo, de la salud, de la educación, del acceso a los derechos, no podemos permitir más escandalosos casos de corrupción como los que han afectado al país en los últimos años, la estafa maestra, Odebrecht, Segalmex, el deporte mexicano, la operación Zafiro", refirió.

Pérez Morales adelantó que el Comité trabajará en una reforma a las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, para fortalecerlo y "que se vaya lo que lo que ya no sirve".

"Lamento profundamente que, a 10 años de la reforma constitucional, el Sistema Nacional Anticorrupción no haya dado los resultados que la ciudadanía merece; si esto no funciona, debemos de trabajar para que lo haga", dijo.

Por su parte, el senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, anunció que en las próximas semanas presentará una iniciativa que plantea crear una ley general para investigar y sancionar los delitos por hechos de corrupción, así como otra reforma constitucional.

"Presentaremos ante la soberanía del Senado de la República en este sentido, también quisiera adelantar que en breve presentaremos iniciativas que buscan dar las bases constitucionales de la reforma anticorrupción, para elevar a rango constitucional el derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción y a una buena administración pública", dijo.