Variante ómicron ha provocado 10 veces menos hospitalizaciones: IMSS

A diferencia de las tres olas de Covid-19 que ha enfrentado el país, las características de la variante ómicron y los avances en el Plan Nacional de Vacunación, han significado una reducción en el número de hospitalizaciones y defunciones, a pesar del incremento en los contagios, dijo el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo.

Explicó que del 1 al 24 de enero se detectaron 386 mil 163 casos de personas positivas a Covid-19, de los cuales 11 mil 932 requirieron hospitalización. En la primera ola, del total de casos detectados por el IMSS el 38% llegaron a hospitalización, y en la actualidad el indicador es de 3.08%, más de 10 veces menos.

Robledo subrayó el esfuerzo de las nueve direcciones normativas que han participado en la construcción de estrategias para atender a la población, en particular las direcciones de Prestaciones Médicas, Prestaciones Económicas y Sociales, de Incorporación y Recaudación, de Innovación y Desarrollo Tecnológico, y de Planeación para la Transformación Institucional.

Destacó que el trabajo coordinado e innovador ha permitido al dar, desde el inicio de la pandemia, una respuesta contundente y organizada para garantizar la atención a cualquier persona que dé positivo a esta enfermedad, cortar cadenas de contagio, identificar de forma oportuna a pacientes positivos, brindar atención médica especializada y ofrecer herramientas digitales que permiten realizar trámites en beneficio de trabajadores y derechohabientes.

En el marco de la sesión ordinaria del Consejo Técnico, autoridades del IMSS presentaron la estrategia institucional que ha permitido en esta etapa de la emergencia sanitaria, atender a la población que acude a los servicios médicos del Seguro Social por la presencia de la variante ómicron.

La doctora Célida Duque Molina, directora de Prestaciones Médicas, explicó que entre los principales acuerdos con el Consejo Técnico en apoyo a la emergencia sanitaria, se realizó la expedición de permiso especial por contingencia desde plataformas digitales del IMSS, certificación del estado de embarazo, expedición de incapacidades por maternidad, Bono Covid-19, apoyo al empleo por Covid-19, Guardias Covid y la entrega de medicamentos a domicilio a pacientes pertenecientes a grupos vulnerables.

Indicó que como parte de las estrategias están la ampliación del universo de afiliación a Personas Trabajadoras del Hogar e Independientes, el convenio simplificado de pago en parcialidades, la declaratoria de días inhábiles y suspensión de plazos, y a fin de cortar cadenas de contagio se estableció el pago en línea mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios para la renovación del aseguramiento de diversas modalidades.

Además, enfatizó que la acción más importante para afrontar la emergencia sanitaria fue la reconversión hospitalaria en unidades de Segundo y Tercer Nivel de Atención, la creación de Centros de Atención Temporal (CAT), hospitales con apertura anticipada, y en el pico de la segunda ola de la pandemia, lograr la habilitación de 20 mil camas exclusivas para pacientes con Covid-19.

Expuso que la creación de los Módulos de Atención Respiratoria del Seguro Social (MARSS), estrategia que no existía en el país y que ha permitido identificar oportunamente a pacientes con sospecha de enfermedad respiratoria.

Explicó que de marzo de 2020 a la fecha se han otorgado cerca de 12 millones de atenciones, y en los últimos 20 días se atendió a un millón 160 personas; actualmente se cuenta con cinco mil 181 MARSS, que son un pilar en la atención de la pandemia, resaltando que por iniciativa del director general del IMSS se implementaron 56 MacroMARSS a nivel nacional -que integran al menos seis módulos- y han permitido acortar tiempos de espera en la atención; en 10 días de operación se han dado 135 mil consultas y casi 140 mil pruebas rápidas.

Por su parte, el doctor Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales, destacó que otra herramienta muy importante es el Permiso Covid-19, dirigido para trabajadoras y trabajadores asegurados ante el IMSS, quienes pueden justificar la ausencia en sus puestos de trabajo de manera oportuna y favoreciendo romper las cadenas de contagio al ser un trámite en línea.

En su oportunidad, el consejero Salomón Presburguer Slovik, representante del sector patronal de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamib), reconoció el trabajo intenso que ha realizado el IMSS en la atención a la pandemia, y en particular al personal de salud; consideró importante reforzar la difusión para que la población identifique de manera oportuna síntomas de la enfermedad.