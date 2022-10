"¡Vaya al ISSSTE!" Maestros reclaman a AMLO por falta de medicamentos

A-AA+

LORETO, BCS., octubre 28 (EL UNIVERSAL).- Al supervisar los avances del plan de salud IMSS-Bienestar para Baja California Sur, el presidente Andrés Manuel López Obrador escuchó reclamos de maestros porque el ISSSTE local no tiene medicamentos.

Al hacer uso de la palabra, el presidente López Obrador reconoció que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es "lo peor que dejaron los corruptos", pero también pidió a los docentes que tomaran en cuenta que su gobierno, a diferencia de las pasadas administraciones, han iniciado los cambios y ahora se trabaja en mejorar el sistema de salud pública.

"No había medicinas en los centros de salud, en los hospitales, ahora nada de eso, se acabó, aquí sí hay...".

-"No es cierto", le gritaron un grupo de maestros.

-"Aquí sí hay, acaban de informar ¿Doctor (director de la clínica), hay medicina? ¿Cuánto hay? 99% de recetas surtidas ¿Le creen al Doctor?", preguntó el Mandatario.

-"¡Vaya al ISSSTE!", le pidieron los trabajadores de la educación en tono molesto.

"En el caso del ISSSTE nada más les comento que si estaba mal la Secretaría de Salud, si estaba mal el IMSS, el ISSSTE es lo peor que dejaron los corruptos, porque se robaban todo. Pero no solo eso, en el ISSSTE todo está subcontratado, privatizado, bueno, hasta las camillas las privatizan y saben quiénes manejan esos negocios, los líderes y los que fueron directores del ISSSTE", respondió.

López Obrador recordó que 2006, cuando "robaron" la Presidencia, la maestra Elba Esther Gordillo, les ayudó y en pago el expresidente Felipe Calderón le dio Gordillo la subsecretaría de Educación, para su yerno, y el ISSSTE, para Miguel Ángel Yunes Linares.

"¿De acuerdo? Entonces, claro que no está costando trabajo levantar todo el sistema de salud, pero ya hice el compromiso y los compromisos se cumplen y yo soy un hombre de palabra, vamos a levantar el sistema de salud pública".

Durante el evento, el gobernador Víctor Manuel Castro (Morena) fue abucheado por sus compañeros de gremio.

En varias ocasiones pidió respeto a los maestros y señaló que confiarán en el presidente quien respondería a sus reclamos.