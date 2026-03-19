Vecinos de refinería ratifican temores

Villahermosa, Tab.- Las familias que viven en los alrededores de la Refinería Olmeca, en el municipio de Paraíso, Tabasco, consideran que viven sobre "una bomba de tiempo" y no cuentan con protocolos de evacuación.

"Con esto (el accidente del martes) se realza el miedo, la preocupación de cómo vamos a amanecer hoy, cómo vamos a amanecer mañana", expuso Cindy Barjau Mendoza, madre de familia que insiste en la necesidad de reubicar las escuelas que quedaron cerca de la instalación petrolera.

A raíz del incendio registrado el martes en la zona perimetral de la refinería, que dejó un saldo de cinco personas muertas, las dos escuelas ubicadas en la zona suspendieron clases ante el temor de otro incidente, porque, aseguran los pobladores, se percibe un fuerte olor a azufre en la zona.

Leticia Díaz, delegada municipal de la colonia Petrolera, aseguró que los vecinos tienen miedo que una tragedia de proporciones mayores pueda ocurrir y ellos no sepan cómo actuar debido a que ninguna autoridad, ya sea municipal, estatal o federal, ni tampoco de Petróleos Mexicanos, les ha informado sobre algún atlas de riesgo o capacitación de cómo salir de la zona en caso de emergencia.

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La delegada de la colonia aledaña a la Refinería Olmeca expuso que este proyecto, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, no les ha traído ningún beneficio.