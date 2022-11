Velan a solas a niña; tras mensaje en redes, comunidad responde

A-AA+

SALTILLO, Coah., noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- El féretro de Mayté estaba solo, no tenía ni una sola flor encima, ni siquiera veladoras. Sus padres, con grandes esfuerzos, lograron reunir para conseguir el ataúd y un cuarto prestado para velarla.

Ella era una niña de 5 años de edad que murió por una presunta negligencia médica en el Hospital Materno Infantil, y de la cual aún se desconocen las causas de su deceso.

Adriana Guadalupe, madre de la pequeña, dijo que la llevó de urgencia al nosocomio porque estaba mala y cree que ni siquiera la atendieron porque no les dio dinero para el depósito que exigen.

Según testigos anónimos falleció por un infarto cardíaco.

Tras el fallecimiento de la pequeña, sus padres Adriana Guadalupe y Enrique Rocha pidieron el apoyo de la comunidad para poder pagar el funeral a través de medios de comunicación, mensaje que fue replicado en redes sociales y al que la gente rápidamente respondió.

Por lo anterior, la gente comenzó a llegar con ramos de flores, arreglos, coronas, veladoras y hasta donativos en efectivo a la calle Movimiento Campesino de la colonia Rubén Jaramillo, en Saltillo.

Acudieron vecinos, familiares, desconocidos, policías de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, preventiva, tránsito, Grupo de Reacción Sureste, enviados por el alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, y agentes de la Subsecretaría de Operación Policial de la Policía del Estado que llevaron flores, café, alimentos y la cooperación que reunieron con los elementos.

También llegaron taxistas, trabajadores de un bar, que sumarían cientos de personas solidarias.

Conmovido por la situación, ya que el matrimonio no cuenta con casa propia, el empresario Gerardo Covarrubias Chávez se comprometió a regalarles el 50 por ciento de lo que cueste el terreno que escojan para edificar su hogar.

Federico Fernández Montañez, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, afirmó que siguen al pendiente para respaldar a la familia en todo lo que puedan.

El sepelio de la menor que conmovió a Saltillo y habitantes de otros municipios de Coahuila será este miércoles.