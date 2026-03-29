Veleros arribaron a Cuba con ayuda

La Habana, Cuba.- Dos veleros que desaparecieron transportando ayuda humanitaria desde el sur de México a Cuba arribaron a La Habana el sábado, horas después que la Armada mexicana anunciara su localización y tras días de quedar incomunicados debido al mal tiempo.

Las naves llamadas "Friendship" y "Tiger Moth" entraron suavemente a la Bahía capitalina la tarde del sábado y fueron recibidas en la terminal de cruceros por las autoridades, informó The Associated Press.

La Armada de México había anunciado más temprano el sábado que localizó los dos veleros con nueve personas a bordo, desaparecidos cuando se dirigieron a Cuba para entregar ayuda humanitaria a la isla, que padece una severa crisis .

La Secretaría de Marina indicó en un comunicado de prensa que las dos embarcaciones tipo catamarán fueron avistadas el 27 de marzo por una aeronave tipo Persuader a 80 millas náuticas (148 kilómetros) al noroeste de La Habana, y que un buque mexicano mantuvo comunicación vía radio con los tripulantes cuando se dirigió hacia la zona para brindarles apoyo.

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Las dos naves zarparon el 20 de marzo de Isla Mujeres, Quintana Roo, hacia la isla caribeña y en el trayecto se perdió comunicación con ellos.

Desde el 26 de marzo, la Armada activó un plan de búsqueda para localizar las embarcaciones con personas a bordo de diferentes nacionalidades.

Según las autoridades navales los dos catamaranes se retrasaron en llegar a su destino debido a "condiciones meteorológicas no favorables".

Las naves formaban parte de una flotilla de la organización Nuestra América Convoy que la semana pasada envió un barco con ayuda a Cuba para apoyar a sus pobladores en medio de la crisis que enfrentan tras el endurecimiento del cerco comercial y petrolero por parte de Estados Unidos.

Un portavoz de Nuestra América Convoy dijo que les tranquilizaba que la Armada mexicana haya localizado las dos embarcaciones y que las tripulaciones se encontraron a salva.

Un primer barco del Convoy Nuestra América con 14 toneladas de alimentos y medicamentos, 73 paneles solares y una decena de bicicletas, llegó el 24 de marzo a La Habana.