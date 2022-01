Ven en el transporte foco de contagio

Ciudad de México.- Luego de que expertos en salud afirman que el transporte público es un foco de contagio de Covid-19 y ante el incremento de casos por la variante ómicron, el Gobierno de la CDMX continúa con las medidas de prevención en Metro, Metrobús, Cablebús y autobuses, pero algunos ciudadanos no las respetan; hay quien come, habla por teléfono o no usa el cubrebocas.

El secretario de Movilidad, Andrés Lajous, dijo que se mantienen las acciones de pedirle a las personas que utilicen la mascarilla en el transporte y realizar una limpieza de manos.

En un recorrido que realizó El Universal se observó que algunas unidades del Metro realizan trayectos con las ventanas cerradas, hay personas que hablan por teléfono, van comiendo o no portan cubrebocas.

En el Metrobús persiste el llamado a utilizar los códigos QR, a cargo de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP). Se percibió que no hay imagen para escanear y los pasajeros llevan la mascarilla mal colocada.

En tanto, en el Cetram Indios Verdes los camiones trasladan pasaje con ventanillas cerradas.

Xavier Tello, analista en políticas de la salud, afirmó que el transporte "es de alto riesgo de contagio", ya que implica estar en un espacio cerrado, donde no hay manera de tener distanciamiento social y hay poca ventilación.