Ven éxito en polígono de vaquita marina

Ciudad de México.- El polígono de protección de la vaquita marina en el Alto Golfo de Baja California es considerado por biólogos como la principal herramienta para evitar que la marsopa mexicana muera y se extinga, ya que su objetivo es impedir el uso de redes de enmalle, que llevaron a la especie al borde de la desaparición.

En entrevista con El Universal, expertos que integran la Operación Milagro, para preservar a la vaquita marina, indicaron que este polígono incluye la Zona de Tolerancia Cero (ZTC) y el Área de Extensión, que, en conjunto, cubren alrededor de 12% del hábitat histórico que utiliza la vaquita para vivir.

Aunque es una superficie reducida, los datos del equipo de científicos muestran que la especie pasa hoy la mayor parte de su tiempo dentro de esta zona, donde está prohibido el uso de redes agalleras, cuya eliminación en esta zona resulta indispensable para su supervivencia.

Barbara Taylor, científica de la Sea Shepherd Conservation Society y responsable de la Operación Milagro, dijo que las redes de enmalle son la principal causa de muerte de la vaquita, ya que quedan atrapadas y mueren por asfixia.

