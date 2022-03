Ven relación laboral entre Michelle y su presunto asesino

En los avances de la investigación para resolver y esclarecer el feminicidio de la actriz, conductora y modelo veracruzana Michelle Pérez, los agentes especializados de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) han encontrado rastros de trata de personas por parte de Miguel "N", uno de los dos detenidos.

En primera instancia se vislumbra la posibilidad de que la joven fue asesinada una vez que intentó romper la relación laboral con Miguel "N", el primer detenido del caso, quien decía ser su amigo y representante.

Así lo revelaron los análisis que se han hecho en el celular de la víctima, quien con antelación y antes de la última reunión que sostuvo con Miguel, le solicitaba terminar su relación laboral.

El imputado le adelantó que no habría problema, pero que habría que saldar deudas y así fue como Michelle aceptó reunirse con él en su departamento.

Una línea de investigación paralela establece que Miguel, a través de intimidaciones y extorsión, usurpó la identidad de un reconocido empresario del ramo automotriz quien era el propietario del departamento en el que asesinaron a la joven.

El empresario ya se acercó a la fiscalía a denunciar al presunto feminicida, pues dijo, además de su nombre utilizó tarjetas y se hizo pasar por él, con el objetivo de desviar la atención de las autoridades, incluso, en el gimnasio donde fue detenido, todos pensaban que el imputado era un reconocido empresario.

Consta en la carpeta FEIDF/D/UI-2S/D/00040/02-2022 que Miguel tenía poco más de cinco años trabajando con Michelle, a quien le aseguró la haría "una estrella de la televisión", pero en el camino no fue así.

En el expediente del caso, al cual EL UNIVERSAL tuvo acceso, se detalla que en similar condición está al menos otras cuatro mujeres más. Una de estas se acercó a las autoridades para denunciar.

Sobre este primer detenido, personal de la fiscalía prevé imputar el delito de trata de personas al descubrirse que obligaba a mujeres a trabajar.

Las autoridades no han encontrado el arma homicida; sin embargo, a decir del Ministerio Público que lleva el caso, no afectaría el proceso, pues si bien tampoco se ha esclarecido el móvil, hay elementos suficientes para acreditar que Miguel fue quien privó de la vida a Michelle.

En este sentido, la defensa de Miguel "N" consideró que durante la audiencia, la fiscalía capitalina no logró acreditar el móvil del asesinato y valora apelar la vinculación a proceso.