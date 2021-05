Ven tendencia para "no moverle" al caso de la Línea 12 antes de elecciones

El expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, acusó que el caso del accidente de la Línea 12 del Metro está estancado y aseguró que desde el gobierno federal y Morena hay una tendencia a "no moverle" antes de las elecciones del 6 de junio, porque no se quiere dañar a ningún prospecto para la sucesión presidencial.

En entrevista, el diputado federal de Morena acusó una situación política en las investigaciones del desplome en la Línea Dorada y se han cubierto en un manto de silencio. Aseguró que le parece muy extraño que el presidente Andrés Manuel López Obrador no haya acudido a ver y platicar con las víctimas, y en cambio fue al Tren Maya que no tiene nada que ver, sobre todo siendo un jefe de Estado cercano al pueblo.

Consideró que se está queriendo silenciar, pues no ha fluido mayor información, porque no se quiere lidiar con el tema antes de las elecciones por los daños colaterales que pudiera causar al partido en el gobierno.

Urgió a discutir este tema públicamente porque haría mucho daño que transcurriera este periodo electoral sin analizar el caso, pues la sociedad está reclamando el conocer qué fue lo que pasó.