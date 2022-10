Ven Zedillo y Calderón peligros para la democracia en México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 2 (EL UNIVERSAL).- Exmandatarios iberoamericanos alertaron este jueves en Madrid del abandono respecto a Latinoamérica por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, que deja un espacio "aprovechado por China".

Exdirigentes latinoamericanos como Ernesto Zedillo y Felipe Calderón de México, el exministro de Justicia de Brasil Sergio Moro, o el exjefe del Gobierno de España José María Aznar participaron hoy, de manera presencial o por videoconferencia, en el Foro Iberoamericano de la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), que preside el premio nobel hispano-peruano Mario Vargas Llosa.

Todos ellos, destacaron la importancia de una visión latinoamericana desde el resto del mundo y auguraron que la región tendrá hasta el 2025 un crecimiento económico mediocre que se verá más afectado con la inflación.

Ambos expresidentes de México coincidieron en que ve peligros para la democracia en América Latina y México.

Durante su ponencia, Zedillo, quien fue presidente de México de 1994 al 2000, apuntó al populismo como el motivo por el que América Latina no crece.

"Estamos viendo que muchos gobiernos han surgido como los populismos clásicos prometiendo que el maná caerá del cielo; fórmulas mágicas para resolver nuestros problemas y culpar siempre a los otros, los otros pueden ser el pasado, los extranjeros, o hasta gente de este lado del océano y nunca se reconoce que la responsabilidad propia para enfrentar y resolver esos problemas", acusó.

Zedillo reprochó que estos populismo llegaron al poder mediante el mecanismo que ahora buscan "erosionar". "Esa es la historia del populismo porque accede al poder con demagogia, ah, pero eso sí en estos casos la mayoría de esos liderazgos populistas accedieron al poder gracias a la democracia que otros construyeron. Toman el poder con la democracia y la primera tarea es empezar a erosionar, a destruir, la democracia que con tanto trabajo otros construyeron".

Por su parte, Calderón, quien gobernó México de 2006 a 2012, se quejó del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por perseguir a los opositores.

"Se persigue a los adversarios. Se nos persigue", señaló quien Calderón, quien agregó que él mismo tiene investigaciones en su contra "por las cosas más ridículas".

El panista aseguró que "se restringen las libertades civiles, se culpa a los adversarios y se alienta a la polarización y a la división del imaginario colectivo en dos grupos: una élite corrupta y codiciosa y otra, donde está el pueblo, sabio y bueno".

Sin embargo, alertó pues la democracia puede caer. "(López Obrador) le ha bajado presupuesto, agrede a sus consejeros, los amenaza. Ahora, por eso digo que el mes próximo puede caer la democracia, tiene una reforma que pretende desaparecer al INE, a la autoridad electoral que creamos con el presidente (Ernesto) Zedillo y poner autoridades que van a ser electas popularmente", remarcó.

Ven carencias en América Latina

Antes de ese coloquio, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, defendió su gestión en la lucha contra el narcotráfico, ya que, en tan solo su primer año de Gobierno, su país incautó 300 toneladas de estupefacientes, frente a un promedio anual de entre 40 a 50 toneladas.

"Somos el tercer país del mundo con mayor incautación de droga", resaltó Lasso en un diálogo con Vargas Llosa.

Lasso aprovechó su intervención para destacar varios de los proyectos desarrollados en su Gobierno, en el ámbito de los deportes, cultura, a favor de la mujer, la "posible aprobación" de una nueva ley de Comunicación y de "haber logrado crear 500.000 empleos adecuados y sacar de la pobreza a 800.000 familias".

Sin embargo, el presidente ecuatoriano también reconoció que, como consecuencia de la alta comercialización de la droga, hay un alto índice de violencia en su país "que están en las cárceles y en las calles".

"Me he topado con un serio problema de inseguridad en Ecuador. Ese es un gran desafío que tiene mi Gobierno: fortalecer a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas que fueron deliberadamente debilitadas en los 15 años previos a mi Gobierno. Hubo un Gobierno, el de Rafael Correa, que pactó con el narcotráfico y debilitó al sistema de seguridad y yo ahora tengo que hacer todo lo contrario", dijo.

Y añadió que ese respecto hoy mismo se reuniría con varios senadores de Estados Unidos, porque "Ecuador requiere ayuda y apoyo internacional".

En el Foro también participó online el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien envió saludos y un mensaje, haciendo hincapié en la libertad y en la unión de su país, basado en las enseñanzas que dejó la pandemia.

"La separación de la sociedad muchas veces está ambientada desde la política. La responsabilidad de los gobernantes es la libertad de la ciudadanía y la unión", dijo.