"Vendedor" amedrenta a chofer para asaltar combi y le dispara

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 21 (EL UNIVERSAL).- Un operador de transporte público frustró un intento de asalto por parte de un supuesto vendedor de dulces que quería subir a asaltar a los pasajeros de la combi. Los hechos ocurrieron sobre la carretera México-Pachuca, a la altura del kilómetro 14 con dirección a Hidalgo.

En un video que circula en redes sociales se observa al chofer de la camioneta transitar por su ruta y detenerse en una parada, por lo que un sujeto que porta cubrebocas color blanco intenta subirse a la parte trasera del vehículo para, aparentemente, vender su mercancía. No obstante, el conductor cierra la puerta y el hombre le toca la ventana del copiloto para exigir que lo dejara ingresar, mientras lo amedrenta con un arma, al parecer fabricada caseramente.

Al no acceder a sus exigencias el sujeto detona el arma que portaba con él contra la ventanilla delantera, por lo que el chofer acelera y huye de la zona. En el material, se escucha a pasajeros preguntarle al conductor si se encuentra bien, a lo que responde afirmativamente: "Sí, todo bien, no me dio ni nada. Parecía un dulcero". Hasta el momento, no se reportan detenidos por el suceso.