Veracruz no aplicará segunda dosis CanSino a maestros; asegura que no es necesaria

El Gobierno de Veracruz no aplicará una segunda dosis de vacuna antiCovid-19 de la marca CanSino, la cual fue aplicada al personal administrativo, técnico y magisterial de la Secretaría de Educación estatal.

El gobernador, el morenista Cuitláhuac García Jiménez, negó que sea necesaria una segunda dosis de la vacuna CanSino y calificó como extraño que la farmacéutica diga que es posible que se requiera.

"No es necesaria la segunda, nada más que hay una forma de redactar en la que interpretan que sí. Cuando CanSino dice que está en estudio una segunda aplicación, todos dicen que es necesaria pero responde que no es cierto", dijo.

La vacuna fue aplicada en Veracruz a docentes en abril pasado, e incluyó desde el secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, hasta el personal administrativo, técnico y a todos los maestros.

El mandatario afirmó que si bien todas las vacunas tienen un periodo de vida y "al tiempo" van a requerir de otra vacunación, la segunda dosis a maestros será dentro de año y medio o dos años.

"Se trata de un virus que muta, es como la vacuna de la influenza. (Otras vacunas como) Pfizer, AstraZeneca han dicho también que requieren otra dosis, qué casualidad, cuestan mucho y ya quieren que se les compre otra, hay que ver qué están diciendo exactamente", acusó.

Sobre el incremento de los casos de Covid-19 en Veracruz, informó que además del decreto para establecer medidas restrictivas en 131 municipios, fue publicado el nuevo semáforo de actividades socioeconómicas.

En color rojo, queda establecido que el aforo en todos los espacios deberá ser del 30 por ciento; el exhorto en cuanto a la movilidad es "Quédate en casa". En el nuevo semáforo la operación de actividades esenciales será del 100 por ciento, las estratégicas al 50 por ciento; los servicios al 30 por ciento, igual que en el caso del entretenimiento.

Los municipios en semáforo naranja deberán tener aforo del 75 por ciento en actividades estratégicas, del 50 por ciento en servicios, igual que en el caso de eventos de entretenimiento. En todos los casos es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios cerrados. En riesgo medio las actividades de servicios y entretenimiento serán al 75 por ciento y en riesgo bajo todas las actividades están permitidas al 100 por ciento.

Y emitió un memorándum a todas las dependencias del Poder Ejecutivo para establecer que del 7 al 15 de agosto se deben cumplir con las siguientes medidas: disminuir la realización de eventos con asistencia de personal, reducir al mínimo de personas en las reuniones.