"Vergonzoso que Félix Salgado insista en candidatura", asegura PAN

El Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que es una vergüenza que Félix Salgado Macedonio insista en que se le reponga su candidatura a la gubernatura de Guerrero sin antes aclarar las denuncias en su contra por violación y abuso sexual.

"Es vergonzoso que Salgado Macedonio siga insistiendo en ser candidato sin aclarar las denuncias por abuso sexual. Además, ambos actuaron con alevosía y ventaja al no reportar sus gastos de precampaña", comentó el senador panista Juan Antonio Martín del Campo, representante del PAN ante el organismo electoral.

El organismo político respaldó al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, luego de las amenazas que lanzó en su contra del precandidato guerrerense.

Pidió a Morena respetar los procedimientos de la contienda electoral porque nadie debe violar las reglas, aseguró.

"Pedimos a Morena que respete todos los procedimientos de la contienda electoral, toda vez que están apegados a la ley. Nadie debe violar las reglas, peor aun cuando se trata del partido en el poder, el cual ha demostrado un gran autoritarismo cuando las cosas no le benefician".

Martín del Campo consideró que el organismo electoral ha actuado de manera neutral e imparcial en el desarrollo del proceso electoral y esperó que se mantenga la vigilancia y aplicación de la ley a todos los actores políticos dentro de la actual contienda electoral.

"Condenamos enérgicamente que pese a la pandemia de Covid-19, estos personajes se manifiesten con fiesta frente a las instalaciones del INE, es una falta de respeto a los ciudadanos y a las instituciones de nuestro país. Estamos seguros que el INE actuará con transparencia, equidad e imparcialidad en la nueva determinación para anular o no las candidaturas de los morenistas Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón", concluyó Martín del Campo.