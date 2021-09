"Vergüenza el 'besamanos' que panistas hicieron a Santiago Abascal"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es una vergüenza "el besamanos" que senadores del PAN realizaron en la Cámara Alta al líder del partido de ultraderecha Vox de España, Santiago Abascal.

"Ayer que vienen los de Vox de España, hay un besamanos en el Senado, llegan los senadores (PAN), no todos, pero creo que 16 al besamanos a este grupo que es el equivalente al Yunque, ultra conservadores".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que en México hay libertades y pueden venir de todas las tendencias, porque está garantizado su derecho de manifestación.

"Aquí pueden venir de todas las tendencias y se les garantiza su derecho de manifestación, no se aplica como antes el 33. Todavía en el gobierno anterior aplicaron el 33, para los jóvenes: en la Constitución está establecido en el artículo 33 que si un extranjero intervenir en asuntos políticos de México se le deporta.

El presidente López Obrador dijo que aunque no le guste a sus adversarios que hable de records, su gobierno no ha aplicado el artículo 33.