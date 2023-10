"Vergüenza", que marche un ministro que gana 700 mil pesos: AMLO

Yo me voy a jubilar con 35 mil pesos mensuales, aseguró

Ciudad de México.- Tras realizarse este domingo la marcha en defensa del Poder Judicial por la extinción de fideicomisos, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que si bien respeta el derecho a manifestarse, no lo comparte, pues considera que quienes salieron a las calles "defienden privilegios".

"Tienen todo el derecho a expresarse y a manifestarse, yo no comparto el que se defiendan privilegios, pero respeto el derecho que tienen de manifestarse", declaró López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes 23 de octubre en Palacio Nacional.

López Obrador reiteró que no comparte el que defiendan privilegios porque se le hace "muy injusto".

"Si estuviesen defendiendo causas en beneficio del pueblo pues entonces sí, todo mi respeto, pero se trata de que los ministros sigan ganando 600 mil, 700 mil pesos mensuales", expuso.

López Obrador arremetió contra el ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien participó en la manifestación y expresó su rechazo a la reforma para desaparecer 13 fideicomisos del Poder Judicial.

"Marcha un ministro que gana 700 mil pesos mensuales, le debería de dar vergüenza, qué sensibilidad puede tener una persona que supuestamente tiene como trabajo la impartición de justicia y gana un sueldo elevadísimo que insulta a la mayoría de los mexicanos que obtienen ingresos solo para lo básico, millones de mexicanos que lamentablemente solo tienen recursos para lo básico", criticó.

El Presidente recordó que, en promedio, los trabajadores inscritos en la economía formal tienen un sueldo mensual de 16 mil pesos mensuales: "Ese es el promedio, y ese ministro que fue a manifestarse y los otros ganan 700 mil pesos mensuales, ¿por qué tanta diferencia? ¿Por qué esos privilegios?".

Cuestionó también que el ministro en retiro José Ramón Cossío se haya presentado a la marcha.

"Es el abogado del bloque conservador, o uno de los abogados del bloque conservador, José Ramón Cossío, ¿Saben cuánto recibe él? 480 mil pesos mensuales. ¿Cuánto recibe un jubilado del seguro social? ¿Cuánto recibe un jubilado del magisterio, un maestro, una maestra?", cuestionó.

El presidente López Obrador sostuvo que muchos trabajadores del Poder Judicial no acudieron a la marcha porque saben que la desaparición de los fideicomisos no les afecta.

"Muchos no participaron en la manifestación, nos creyeron, sobre todos los trabajadores de que a ellos no se les va a afectar en nada, es a la cúpula, a los de arriba básicamente", indicó.

Reconoció que alrededor de Palacio Nacional se colocaron vallas por "precaución", ante la marcha en defensa del Poder Judicial.

"Porque vienen unos ahí muy enojados, luego hasta se encapuchan y tiran bombas molotov, traen marros y sopletes, y pues hay que cuidar al Palacio de una provocación. Hay muchísimos provocadores y hay que evadir el acoso siempre y actuar de manera precavida, no caer en la trampa de la confrontación y de la violencia", expresó.

Me voy a jubilar con 35 mil pesos mensuales: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló con cuánto dinero se jubilará una vez que termine su mandato y explicó que la jubilación máxima que alcanza un empleado del sector público es de 62 mil pesos al mes.

En su conferencia mañanera de este lunes 23 de octubre en Palacio Nacional, López Obrador sostuvo que él no podría recibir esta cantidad porque no cumple con las aportaciones necesarias.

"Yo ya me voy a retirar, ni siquiera voy a llegar a eso, aunque tengo mi derecho de pensión, pero no completo, porque tengo como 20 o 22 años de servicio, he estado aportando y pues me voy a ir con 30, 32 mil, 35 mil, no he hecho la cuenta", detalló.

Así, de acuerdo con el propio Presidente, su jubilación rondará entre los 30 y 35 mil pesos mensuales.

A lo largo de su vida pública, López Obrador ha sido delegado estatal del Instituto Nacional Indigenista, dirigente nacional del PRD, jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, presidente nacional de Morena y su cargo actual como Presidente de la República.