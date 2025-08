Verónica Camino confirma su postulación para presidir el Senado

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Verónica Camino Farjat, senadora por Morena, reiteró que buscará presidir la Mesa Directiva del Senado a partir del 1º de septiembre, así como confió en que el proceso al interior de la bancada oficialista se realice de forma democrática o haya alguna indicación en favor de otra legisladora desde la Presidencia de la República.

"Por supuesto que sigo con la aspiración, no he declinado, no pienso declinar. A menos que exista una situación extraordinaria, como cuando Olga Sánchez Cordero sale de Gobernación al Senado y se le da la presidencia de la Mesa Directiva, creo que debe ser un proceso democrático de nuestra bancada", apuntó.

En entrevista y a pregunta expresa sobre versiones que apuntan a que la senadora Laura Itzel Castillo contaría con el respaldo de la Presidencia de la República, Camino dijo que hasta ahora no hay una comunicación formal que confirme esa versión.

"A menos que haya alguna comunicación formal, pues diría está bien, pero hasta ahora no tenemos ninguna. Si en un momento dado se pidiera el apoyo para ella y viniera la presidenta a hablar con nosotros, tampoco tendría ningún problema. Pero mientras no la haya, no podemos dar por hecho nada", subrayó.

La senadora por Yucarán consideró "no fidedigno" suponer que existe ya una designación hecha: "Está como que yo diga también que soy elegida de los dioses o qué sé yo".

Acerca de que si sólo ella y Laura Itzel Castillo buscan la presidencia de la Mesa Directiva, dijo que es posible que haya más aspirantes, aunque reconoció que Ana Lilia Rivera, ha declinado de forma generosa en favor de nuevas compañeras: "Ella ya fue presidenta y lo dijo de una manera muy amable, dejando claro que hay más oportunidades".

Recordó que al interior de la bancada de Morena existe un acuerdo tácito para que la presidencia de la Mesa sea ocupada por una mujer este año:

"Ya es un espacio ganado. Hasta ahora, todas estamos en el tema de que debe ser mujer. Si en algún punto se plantea que haya dos hombres seguidos o algo así, estaremos en la disposición de hablarlo, pero por ahora el consenso es claro", agregó.

"Yo espero que llegue el punto en el que el coordinador diga oficialmente: a ver, quiénes aspiran a los diferentes cargos de la Mesa. Al final, la última decisión la tomará la bancada", expuso.

Sobre si la situación que enfrenta el coordinador parlamentario, Adán Augusto López Hernández, por presuntos vínculos con personajes señalados por autoridades por su relación con grupos criminales, podría generar tensiones en el proceso interno, la senadora respondió con cautela:

"Todo se basa en una denuncia hacia una persona específica que efectivamente mantuvo un vínculo laboral con otro, llámese nuestro coordinador. Pero eso no debería interferir con el proceso interno de elección", concluyó.