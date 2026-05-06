Vicefiscal de Sinaloa solicita licencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El vicefiscal del estado norteño de Sinaloa, Dámaso Castro, decidió el martes separarse de su cargo tras ser acusado junto con el gobernador del estado y otros ocho funcionarios mexicanos de presuntos delitos de narcotráfico y tenencia ilícita de armas por la fiscalía de NY.

La salida de Castro se da cuatro días después de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya , y el alcalde de la capital del estado, Juan de Dios Gámez —ambos del partido gobernante Morena—, anunciaron su separación temporal del cargo para facilitar las investigaciones que se adelantan en México sobre el caso que ha desatado una fuerte controversia en el país.

La Fiscalía de Sinaloa dijo el martes en un comunicado breve que Castro presentó una solicitud de "licencia sin goce de sueldo" y que estará a disposición de las autoridades para atender cualquier requerimiento.

Hace casi dos años Castro estuvo envuelto en una polémica después de que el Ministerio Público reconoció fallas y omisiones en la investigación que abrió la fiscalía de Sinaloa sobre el asesinato del político y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Cuén Ojeda, ocurrido el 25 de julio de 2024.

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El caso dio un giro luego de que la defensa del excapo detenido hizo pública carta del narco.