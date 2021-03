Vicente Fox publica video en apoyo a García Cabeza de Vaca

A través de su cuenta de Twitter, el expresidente Vicente Fox compartió un video en el que se observa al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en el que destaca la frase: "Por los tamaulipecos hasta donde tope, Tamaulipas no se dobla".

Al presentar el video, Fox escribió: "¡Duro Gobernador! Tú tienes la razón, no más atropellos. Va x Mx. Si x Mx. Vamos por México".

En el video, de 44 segundos, García Cabeza de Vaca, expresó: "que quede claro, yo no estoy engañando a nadie. Siempre dije que iba a defender los intereses de Tamaulipas, los intereses de las y los tamaulipecos. Y eso, eso es lo que estoy haciendo".

"Ya basta de simulaciones y de engaños, no puede ser que la federación se pronuncie en contra del desarrollo y del progreso regional y nacional de nuestro país", señaló.

"Ante esta y cualquier otra medida contraria al interés de los tamaulipecos daremos la lucha. No claudicaremos en esta decisión. Utilizaremos todos los medios legales para evitar que pretendan seguir frenando el desarrollo y el progreso de nuestro estado", agregó el gobernador Tamaulipeco, quien tiene un proceso de desafuero, a petición de la FGR.