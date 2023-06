Vicente Fox suelta chiste sobre AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 7 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que personajes llamaron a votar en las elecciones del pasado 4 de junio, y mencionó al publicista Carlos Alazraki y al exmandatario Vicente Fox.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador criticó que el expresidente de México "ya tiene tiempo que no está exacto".

"Acuérdense que ayer hablamos, o antier, de Alazraki, que salió como a las 12 o una de la tarde a decir que estaban arriba, pero que no había que confiarse, que había que ir a comer y luego a votar, llamando a votar. Porque también la doble moral, ¿no?, el doble discurso, supuestamente respetuosos de la legalidad, supuestamente demócratas, respetuosos de las normas del INE, pero en realidad unos falsarios, porque eso está prohibido.

"Está como Fox un día antes, aunque Fox ya tiene tiempo que no está exacto, pero cómo un día antes a llamar a votar", expresó López Obrador.

Luego de que López Obrador le dijo que "ya tiene tiempo que no está exacto", el expresidente Vicente Fox soltó un chiste en redes sociales, pero le salió mal.

En su cuenta de Twitter, el guanajuatense compartió el chiste con la imagen de antílopes, pero a algunos de sus seguidores no les causó gracia.

"¿Qué ideología política tiene usted? Pues mi familia y yo somos antílopez", refiere el chiste.

"El chiste se compra por separado o que?" y "Por este tipo de comentarios es que la oposición no prospera, siempre lo he admirado pero con este comentario solo demuestra ignorancia, triste", fueron tan solo algunos de los comentarios que recibió.